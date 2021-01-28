布林肯：美国与东南亚国家一同应对来自中国的压力

美国国务卿布林肯昨天（27日）强调，美国在中国的南中国海海洋主张上，拒绝接受被视为超出国际法允许范围的主张，美国也会与东南亚国家一同应对来自中国的压力。

美国国务院在官网发表声明，提到布林肯在与菲律宾外长洛钦（Teodoro Locsin）通话时说，东南亚声索国面对来自中国的压力，他誓言支持这些声索国。

据路透社报道，美国曾指责中国利用外界关注冠病疫情的时期，加大北京在南中国海的活动。

中美关系在美国前总统特朗普执政时期，经历贸易战、南中国海课题、中国企业实受限制令影响等重重考验。

美国前国务卿蓬佩奥本月在卸任前于国务院网站宣布，美国将对于南中国海地区负责进行或参与大规模填海、建设或将具有争议的地点军事化的中国人实施签证限制。此外，负责进行或参与“中国胁迫东南亚声索国，以禁止它们在南中国海获取离岸资源”的中国人也将面临签证限制。

这项限制令的范围包括国有企业高管、中国共产党官员和中国海军官员。他们的直系亲属也可能会受到限制令的影响。

中海油也被指在南中国海通过胁迫手段应对东南亚声索国而面对新限制措施。美国商务部将中海油列入实体清单，意味着中海油需要获得特殊许可证，才能从美国供应商获得高科技产品。