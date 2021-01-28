大众总裁：中国正在正确的道路上发展

德国汽车制造商大众（Volkswagen，又称福士伟根）总裁迪斯（Herbert Diess）据报为中国政府经济政策进行了辩护，认为中国正在“正确的道路上”发展。

据德国之声昨天（27日）报道，迪斯对大众在华业务“非常满意”，在达沃斯世界经济论坛视频讨论上说：“去年，我们的两家在华合资企业都由福士伟根占据多数股权。这在过去30年当中是完全不可能的事情。”迪斯也称，中国公司在欧洲投资时遇到的困难，要比欧洲公司对华投资更多。

至于中国的人权课题，迪斯说：“我们确实看到，中国在民主问题上没有进步。但是，同中国进行贸易，同中国进行沟通交流，总比撤离中国好得多。”

德国之声提到，中国是大众最重要的市场，因此迪斯在达沃斯世界经济论坛上，对中国政府经济政策“赞不绝口”，并呼吁西方国家进一步加强同中国的合作“也就不足为奇了”。

迪斯去年4月接受英国广播机构的访问，在回应关于新疆“再教育营”（中国官方称职业技能教育培训中心）的问题时说：“我不知道你在说什么，我从来没听说过这个事情。”大众随后在舆论讨论迪斯的这番言论后说：“对大众汽车集团来说，尊重人权是我们一直遵守的原则之一。”

报道称，对于大众、戴姆勒和宝马等德国汽车企业来说，中国是他们最重要的销售市场，占汽车销售总额的稍微超过三分之一。受冠病疫情影响，全球汽车销售量普遍下滑，而中国市场一枝独秀，销量继续攀升。