中国环境部调查敦煌毁林：正梳理报告

对于敦煌公益防护林被砍伐的事件，中国生态环境部新闻发言人刘友宾今日（28日）回应指，现场调查工作已经基本结束，正在梳理汇总分析，形成调查报告。

据澎湃新闻报道，刘友宾在发布会上回应记者称，中国环境部对此事高度重视，生态环境部党组书记孙金龙和部长黄润秋第一时间批示，要求迅即组织调查组赴现场查明情况。调查组由副部长翟青带队，中央生态环境保护督察办公室已赴事发地开展现场调查。

据悉调查组利用了卫星遥感、无人机航拍等科技手段，综合运用现场勘察、走访问询、调阅资料、座谈交流等方式，对有关问题逐一核实。目前，现场调查工作已经基本结束，调查组正在梳理汇总分析，形成调查报告。

刘友宾说，下一步，环境部将按程序向甘肃省反馈调查核实情况，并向媒体公开。如发现存在明显失职失责问题，将督促甘肃省进一步调查核实，厘清责任，并严肃问责。

《经济参考报》1月20日刊发《万亩沙漠防护林被毁 敦煌防沙最后屏障几近失守》披露，国营敦煌阳关林场生态林面积1.33万亩，近年来持续大面积“剃光头”式砍伐防护林，用以发展葡萄生产。如果这是事实的话，对于生态环境极其脆弱的甘肃敦煌市来说无疑是一场毁灭性的灾难。

对于毁林事件，履新甘肃省副省长不久的刘长根当天带领调查组抵达敦煌市进行调查。甘肃省政府1月26日举行新闻发布会，就“敦煌毁林案”做出回应，称2000年以来，未发现林地大面积减少情况，并称阳关林场“防护林面积约6500亩”，“林场范围长期以来只有6000余亩防护林”，这和媒体报道的1.33万亩相差甚远。