中联办大换班　知情人士：配合香港新局面

香港政治圈近期接连传出中联办人事变动消息，包括宣传文体部原部长李海堂已离职，获安排另有任用，而去年11月由政法委空降的副部长郑琳，将会“坐正”。

据香港01报道，消息指，现在中联办人手编制约为480人，这次人员“换班潮”涉及一半编制，即约240个岗位，规模罕见。

知情人士表示，这次是人员换班，并非“炒人”，而是希望“新人事、新作风”，以全新方法处理香港问题。

该知情人士告诉香港01，接任的人选许多都与香港并无交集，可以更客观、更科学地分析香港问题。接任的新面孔也较年轻，来自“五湖四海”，目的就是以全新的角度和方法，探讨、解决香港错综复杂的各种政治和经济民生问题。

消息人士认为，这次调动涉及决策层，日后工作本质也不同，不会再是“简单地做做宣传、吃饭剪彩”，而是有更严格工作要求和纪律，“甚至出外见人也要写报告”。此外，中联办的工作将不止于政治层面，将投入更多资源和人力探讨如何改善香港的经济、民生工作。

该消息人士评估，这次“换班潮”中虽然有许多人以往都没来过香港工作，也不懂粤语，但无碍中联办的工作。这次人事变动或是中央对港方针进入新的“改革阶段”，但一国两制、港人治港、高度自治的总原则不会改变。