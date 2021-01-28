中国国防部：遏制中国是不可能完成的任务

中国国防部今天（28日）强调，遏制中国是“不可能完成的任务，最终只会搬起石头砸了自己的脚”，中国也期望美国能推动两军关系“沿着正确轨道向前发展”。

据中国国防部在微信发布的信息，中国国防部新闻发言人吴谦在例行记者会上被问到，中国如何看待前特朗普政府任期内的中美两军关系，以及对未来两军关系的发展又有何展望。吴谦回答，中美两国关系在前特朗普政府任内出现严重困难，两军关系也面临很多风险与挑战，并以英语说：“To Contain China, Mission Impossible!”（遏制中国是不可能完成的任务！）

吴谦说：“当前，中美两国两军关系站在新的历史起点上。我们希望美新政府同中方共同努力，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，加强对话，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。”

他提到，中美两军在今年开展了一些“务实性交流”。他说：“1月26日至27日，中美两军举行搜寻美军战俘与失踪人员遗骸视频工作会议，就美方关注的案例及两军合作深入交换了意见，体现了中方在人道主义领域对美方关切的重视。”

吴谦也说，中国希望美国本着相同的专业素养和职业精神，与中国相向而行，妥善处理中国在两军关系领域存在的关切，加强沟通，管控风险，避免危机。