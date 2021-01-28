嘉陵江铊超标 甘肃和山西企业涉事

中国长江上游嘉陵江及其支流被发现铊浓度超标，中国生态环境部新闻发言人刘友宾今日（28日）通告，铊浓度超标事件污染来自嘉陵江两条支流，基本确定是一家甘肃冶炼企业和山西冶炼企业造成。

据澎湃新闻报道，刘友宾在例行发布会上说，造成污染的企业基本确定甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂、陕西略阳钢铁有限责任公司，他们分别造成嘉陵江支流青泥河、东渡河铊浓度异常。

嘉陵江入川断面水质自动监测站数据1月20日显示铊浓度超标。刘友宾说，获悉消息后，生态环境部第一时间将有关情况通报上游的甘肃、陕西两省。并派出工作组连夜赶赴甘陕川三地，指导督促当地开展应急处置，查清污染源，确保群众饮水安全。

三省生态环境部门迅速组织开展应急监测、污染源排查等工作。经排查，铊浓度超标事件污染来自嘉陵江两条支流。当地生态环境部门已责令涉事企业采取断源措施，确保污染水体不再外排。

铊是一种有毒重金属。铊化合物是世卫组织重点限制清单中列出的主要危险废物之一，也被中国列入优先控制的污染物名单。

刘友宾说，为保障群众饮水安全，甘陕两省当地政府分别在青泥河、东渡河，构筑拦截坝，分段拦截受污染水体，并投加沉淀剂、絮凝剂进行处置。两地还铺设管道，将涉事企业排污口上游清水引流至下游安全区域。经处置，自1月21日20时，东渡河水质持续达标；1月27日2时起，青泥河入嘉陵江水质达标。