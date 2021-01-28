中国大陆国防部：台独意味着战争

中国大陆国防部今天（28日）警告，台独意味着战争，并强调大陆军方在台海地区开展的军事活动，是对外部势力干涉和台独势力挑衅的“严正回应”。

据大陆国防部在微信发布的信息，国防部新闻发言人吴谦在例行记者会上，就台湾民进党政府说将深化台美关系，以及大陆军机进入台湾西南防空识别区做出回应时说：“中国人民解放军在台海地区开展的军事活动，是针对当前台海安全形势和维护国家主权安全需要采取的必要行动。”

吴谦强调，解放军将采取一切必要措施，坚决挫败任何形式的“台独”分裂图谋。他说：“在中华民族的历史长河上，一小撮‘台独’分裂分子的谋‘独’行径，就像是一个泡沫，又能翻得起几朵浪花？我们正告那些‘台独’分子：玩火者必自焚，‘台独’就意味着战争。”

解放军在美国总统拜登上任后的首个周末，连续两天派军机共28架次进入台湾的西南防空识别区。美国呼吁北京停止以军事、外交及经济手段对台施压，同时宣布美军航母战斗群已进入南中国海。

美国国务院在当地时间23日发声明，敦促北京“停止对台在军事、外交及经济上的施压”，应与“台湾的民选代表进行建设性对话”，并重申美国对台承诺“坚若磐石”，美国将“继续协助台湾保持足够的自卫能力”。

美国印太司令部24日证实，罗斯福号航母打击群前天进入南中国海执行“例行任务”，目的是确保航行自由，持续促进遵守规则的秩序，同时“让盟友和伙伴安心”。

《环球时报》也在24日引述不具名专家称，解放军在台海空域的训练是例行性训练，意在彰显捍卫国家主权和领土完整的信心和能力，而美方的声明则为中美在涉台议题上形成某种程度默契提供了可能性，因为该声明提出“美国将恪守美中三个联合公报、《台湾关系法》与六项保证所概述的长期承诺”。

报道也说，美国在南中国海行动不是新现象，只是美航母抵达的时机有些敏感，就在拜登就职后不久到达。

报道称， 解放军在台海空域展开大规模演习和美国航母抵达南中国海两者之间没有必然联系，双方是按照各自的训练计划展开。

中国外交部周一（25日）就美国国务院声明做出回应时说，美国频繁地派舰机进入南中国海“炫耀武力”，不利于区域和平。