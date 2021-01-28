中国外交部：望美尊重病毒溯源专家组劳动

美国白宫发言人普萨基周三说，希望就中国疫情的源头展开“有力、清晰的”国际调查，中国外交部今天（28日）回应称，任何先入为主的言行都不恰当，希望美国尊重国际专家组劳动，让他们在不受政治因素干扰的情况下开展病毒溯源研究。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回答相关提问时表示，任何先入为主、预设前提、进行负面揣测，甚至企图进行政治化解读的言行，都是不恰当的，将为世卫国际专家组在华开展科研合作带来不必要干扰，不利于得出严肃的科学结论。

关于病毒溯源，赵立坚指出，越来越多的研究表明，包括世卫组织也认为，病毒溯源是持续发展的过程，可能涉及多地多点暴发，病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围内开展国际科学研究与合作。

赵立坚强调，病毒溯源国际科学研究与合作事关全人类生命安全和身体健康，希望美方同中方一道本着负责任的态度，尊重事实，尊重科学，尊重病毒溯源国际专家组付出的辛勤劳动，使他们能够在不受政治因素干扰的情况下，开展病毒溯源科学研究。

另外，对于世卫国际专家组下阶段在中国的行程等问题，赵立坚表示，专家组今天结束14天隔离，下一步将在符合中方相关防疫规定前提下，继续在华开展溯源交流合作，包括座谈、走访、考察等活动，各项活动都应符合科学溯源原则，都应以预防未来风险、保护人民生命安全和健康为最高目的。

