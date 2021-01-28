中国商务部：望澳方多做有利中澳互信合作的事

新任澳大利亚贸易部长特汉（DanTehan）称近期已致函中国，希望中方解除对澳煤炭进口禁令，中国商务部今天（28日）回应说，希望澳方多做有利于中澳互信与合作的事，推动关系早日重回正轨。

据中国央视新闻报道，中国商务部新闻发言人高峰今天表示，中方对于发展中澳经贸关系的立场是一贯的，“中澳关系当前的困难局面，不是中方希望看到的”。

高峰指出，健康稳定的中澳关系符合两国共同利益，希望澳方多做有利于中澳互信与合作的事，推动中澳关系早日重回正轨。

中澳关系自去年恶化以来，已经有至少13种澳洲行业受到中国关税或其他限制措施的打击。澳大利亚媒体此前报道，贸易部长特汉表示，他已向不久前才上任的中国商务部长王文涛致函，希望王文涛的履新能为打破当前僵局创造机遇。

特汉当时没有透露他是否向王文涛要求停止封锁澳洲商品，只说这是一封“详细的信（detailed letter），表明了澳洲在许多问题上与中国接触的强烈意愿”。

但他强调，澳洲政府希望北京立即解除煤炭禁令，并指在船舶运营商和煤炭供应商试图寻找新买家的同时，数十艘货船的船员仍被困在中国海域。“我们已经尽可能向中国政府表明，我们希望这个问题尽快得到解决，不仅是因为商业安排，同样重要甚至更重要的是为了那些船上的船员的福祉。”