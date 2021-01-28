日企在中国增加生产自动化投资

日本企业正在世界范围内经济较早复苏的中国启动增产投资。安川电机将新建工业机器人零部件工厂，涉足物流系统的大福（Daifuku）则将新建生产半导体和液晶面板传送装置的工厂。日企为了争取疫情后有望扩大的省人化和自动化需求而构建生产体制。

据日经中文网报道，安川电机将投入40至50亿日元（约5100万至6400万新元）左右，在江苏省常州市的约9万平方米土地上新建工厂。力争最早在2022年度内启动用于机器人的伺服电机和控制器的生产。

安川电机在常州市拥有每年生产1.8万台用于工厂生产线自动化的工业机器人工厂。到目前为止，马达等从位于辽宁沈阳等的工厂运输。今后力争通过在附近地点生产零部件，削减物流成本并缩短交货期。除了面向工业机器人以外，马达本身的需求也在增加，沈阳的工厂将加强对外销售。

在中国，生产正在恢复。日本工作机械工业会的统计显示，2020年来自中国的机床订单额比上年增长23.5％。来自美国的订单减少27.5％，欧洲减少45.6％，与中国形成鲜明对照。从2020年12月单月来看，欧美同比减少，而中国则增至2.8倍。

中国正在推进对纯电动汽车（EV）、半导体和高速通信标准“5G”基站等的积极投资。除了应对相关需求的增加，自动化作为工厂内防疫对策的需求也在增加。中国政府向自动化投资提供补贴，这也在推动需求快速复苏。

从安川电机的订单走势来看，2020年3至5月，日美中欧同比减少，到了6至8月只有中国率先复苏，增长13％。9至11月，在日本国内和美洲继续减少的情况下，中国增长28％，维持增长态势。

在日本的工厂自动化相关企业之间，寻求分享中国复苏蛋糕的动向正在扩大。

涉足物流系统的大福将投入近40亿日元，在江苏省苏州市新建生产基地，生产半导体和液晶面板的清洁车间使用的传送装置，力争2023年投产。半导体设备的需求波动剧烈，该公司将通过新建生产基地来灵活应对需求扩大期。

涉足用于工厂生产设备的空气增压设备的SMC在2020年底决定新设统一管理在华业务的控股企业。将统一管理各子公司赚取的资金，展开灵活的设备投资。中国对疫情再次扩大的警惕仍在继续。但是，各家日企认为与其他地区相比，中国的经济将持续复苏，此外，考虑到疫情后省人化和非接触需求的扩大，日企将加快完善体制。