布林肯与欧盟外交官通话 修复关系并协调对华立场

（早报讯）美国国务卿布林肯周四（28日）与欧盟外交和安全政策高级代表博雷利通话，探讨如何修复受损的关系，以共同应对双方面临的挑战。

美国之音报道，美国国务院的声明特别提到，布林肯与博雷利同意要继续在有关中国的问题上进行强有力的合作。

美国国务院发言人普赖斯说，布林肯与博雷利在通话中讨论了如何“修复、振兴以及提高美国与欧盟关系的雄心”，并“强调了美国与欧盟及其成员国合作解决包括冠病疫情、气候变化、大西洋两岸的数据流这些共同挑战，并加强经济合作”。

欧盟表示，两人“讨论了恢复欧美战略伙伴关系，以共同应对紧迫的全球挑战的重要性。”

欧盟指出，博雷利和布林肯同意共同努力加强多边主义和基于规则的全球体系，美国重返《巴黎协定》和世界卫生组织受到欢迎，为这一努力提供了便利。他们还讨论了一系列外交和安全政策重点和挑战，”

欧盟的声明没有具体提及中国。

报道指出，由于美国与欧盟在中国问题上有各自的利益，双方能否协调对华政策还有待观察。在拜登上任前几个星期，欧盟不顾美国反对，与中国达成了一项范围广泛的投资协定。时任美国总统特朗普的副国家安全顾问博明当时发表声明说：“美国政党和美国政府领导人都对欧盟在美国新政府上台前夕达成新的投资协议感到困惑和震惊。”当时的拜登过渡团队也呼吁欧盟不要批准这项协定。

这项中欧投资协定还有待欧盟成员国议会和欧洲议会的批准。