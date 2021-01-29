中国外交部副部长：美国的敌人是病毒而不是中国

中国外交部副部长乐玉成说，走进2021年，希望世界“万象更新”，中美关系也要“辞旧迎新”。他指出，美国的真正敌人是新冠病毒而不是中国。

据中国外交部网站报道，乐玉成昨天（28日）出席了中国日报社举行的以“新时代的中美关系”为主题的线上“新时代大讲堂”活动并发表致辞。

乐玉成说，新的一年已经开启，美国新政府也刚刚就职，此时探讨中美关系走向可谓适逢其时，也十分有意义。刚刚过去的2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠病毒给人类带来了前所未有的冲击，中美关系也经历了建交40多年来最严峻的局面。走进2021年，由衷希望世界“万象更新”，中美关系也要“辞旧迎新”。

乐玉成指出，美国的真正敌人是新冠病毒而不是中国。过去四年特朗普政府错误的对华政策从反面告诉我们：面对像新冠疫情这样的人类共同挑战，中美作为世界主要大国，要把彼此视为队友而非对手；要相互照亮，而不是相互较量；要互做榜样，而不是互比力量。

乐玉成用英语四个“R”阐述了对中美关系发展的四点期待：Respect（相互尊重）、Reversal（拨乱反正）、Renewal（重开合作）、Responsibility（责任担当）。

乐玉成在致辞最后引用莎士比亚的名言，“掌握我们命运的不是星座，而是我们自己”。他表示，中美关系是否会掉入所谓的“修昔底德陷阱”，绝不是什么命中注定，而是取决于我们的视野和选择。