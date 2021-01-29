林郑：女性很多时候被安排处理最困难的工作

香港特首林郑月娥昨天（28日）在接受美国媒体的访问时，没有回答是否会寻求连任，她说：“我只是想安慰一下自己，女性很多时候被安排处理最困难的工作。而我刚好是其中一人。”

林郑月娥在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的访谈中时认为，美国新一届政府在《香港国安法》方面会给予港府“公平听证”（fair hearing）。

林郑不认为香港是中美两国关系上的分歧点（sticking point），并指美国在对华关系上，有时将香港当成棋子（pawn）。她也坦承，香港正经历艰难时期，常受国际关注。

林郑月娥昨天也接受另一家美国媒体彭博社的访问。她在访谈中说，她乐见汇丰银行扩展在港业务，并向外界保证，中国可能不会对遵守美国制裁令的银行采取行动。

汇丰银行因冻结银行户头并支持《香港国安法》而受到批评。汇控行政总裁祈耀年（Noel Quinn）周二（26日）在接受英国国会议员质询时，为银行冻结流亡英国的香港前立法会议员许智峰辩护，提到此举纯粹是为了要遵守香港法律。林郑月娥认为，祈耀年为了遵守香港法律而被“拷问”（grilled）。

林郑月娥也说，她并没有看到有多少人愿意搬到英国，也指英国的国民健康服务体系（NHS）面临着巨大的压力，并赞扬香港医院的医疗体系。若有香港市民想要移民，林郑说，她尊重他们的决定，并说港府需要努力改善市民的生活。