世卫专家组期望能赴华南海鲜批发市场

世界卫生组织今天（29日）凌晨在推特宣布，冠病病毒溯源专家组期望能前往武汉病毒研究所、华南海鲜批发市场和位于武汉的中国疾病预防控制中心实验室，进行实地考察。

世卫在推文中提到，专家组计划前往医院、实验室和市场，并将与前线人员（early responders）和一些首批冠病患者交谈。

The team plans to visit hospitals, laboratories and markets. Field visits will include the Wuhan Institute of Virology, Huanan market, Wuhan CDC laboratory. They will speak with early responders and some of the first #COVID19 patients.https://t.co/Owd6GEBoAj — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 28, 2021

综合中国国际电视台（CGTN）和央视新闻早前报道，本月中旬抵达中国武汉的世界卫生组织冠病病毒溯源专家组，在昨天结束14天隔离，下来将与中国专家开展实地调查工作。一名专家组成员提到，专家组在隔离期间一直与中国专家进行视频会议。

世卫说，专家组在隔离期间，每天通过线上与中国科学家举行会议，今天将先与中国科学家首次举行面对面会谈，之后在武汉和周边地区展开实地考察。

The international team working to understand the origins of the #COVID19 virus completed its 2-week quarantine in Wuhan, #China on Thursday. As members start their field visits on Friday, they should receive the support, access and the data they need. — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 28, 2021

While in quarantine, the team had daily virtual meetings with Chinese scientists, who shared updates on relevant #COVID19 studies done in #China plus other information and experiences. The team made requests for detailed underlying data, among other things. — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 28, 2021

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上说，专家组将在符合中国相关防疫规定前提下，继续在华开展溯源交流合作，包括座谈、走访、考察等活动，各项活动都应符合科学溯源原则，都应以预防未来风险、保护人民生命安全和健康为最高目的。

中国国家卫生健康委也在官网上宣布，卫健委主任马晓伟昨天与世卫总干事谭德塞通电话，主要就大流行防范和应对评估以及病毒溯源科学合作交换意见。

马晓伟说，中国愿与世卫一道，为助力全球防范和应对未来的突发公共卫生事件提出切实可行的建议。

谭德塞随后在推特上说，两人就冠病病毒起源任务展开“坦诚的谈论”（frank discussion）。谭德塞也说，他要求中国方面提供专家组所需要的支持、访问权限和数据，以及与中国科学家充分接触的机会。