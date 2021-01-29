中国教育部回应“防止男性青少年女性化”：注重“阳刚之气”培养

针对有中国政协委员提出《关于防止男性青少年女性化的提案》，中国教育部官网昨天发布文件答复称，将从加强体育教师配备、加强学校体育制度顶层设计、深入开展健康教育及加强青少年心理健康教育相关问题研究等方面更好的解决这一问题。

根据澎湃新闻报道，文件指出，教育部将要求各省、校加大《体育美育兼职教师管理办法》落实力度，在“国培计划”“省培计划”中，加大力度提高体育教师素质能力，同时，适度改进体育教师教学方法、形式，更多注重学生“阳刚之气”培养，继续通过多种渠道新增体育教师。

文件表示，建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核的重要内容，引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式，锤炼坚强意志，培养合作精神。

此外，教育部还将加大相关问题的研究。教育部以人文社会科学研究项目为抓手，大力支持加强青少年心理健康教育相关问题研究。“十三五”期间，在教育部人文社会研究项目中设立“‘网络红人’现象对青少年价值观的影响及对策研究”“城镇化视域下居住分割对青少年发展影响的实证研究”“家庭教化功能的彰显与青少年精神家园的建构研究”“新时代社会协同管理下的青少年健康促进理论体系研究”“基于培育青少年健康人格视阈下的休闲教育研究”“青少年认识信念发展模式与作用机制研究”“青少年未来取向的发展及其同伴背景：追踪研究”“青少年心理健康双因素模型监测体系研究”等一批研究项目。支持高校加强有关青少年心理健康方面多学科的交叉研究，聚焦现实需求，推动理论创新。

