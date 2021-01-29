“草包支书”引中国官媒齐批“耍官威”

近日，贵州女子任某称社区支书“草包支书”被毕节警方跨市铐走行拘事件引发舆论关注，中国多家官媒均刊发评论，对此事折射出的“耍官威”“公权滥用”现象进行批评。

《光明日报》在评论文章里就当地派出所“受案后多次通知任某到派出所配合处理，任某拒绝配合，遂进行异地传唤”指出，虽然“草包”肯定是对被称谓人的一种精神伤害，但如果将这样几乎随口而出的不当言辞归入公安机关管辖的范围，那么，公安机关将不胜其力、难以应付。

中央纪委国家监委网站刊发的《一句“草包”被行拘 权力不容滥用》评论文章也指出，“草包”一词可能略显过激，但无论如何不能以一句骂声、吐槽就报警抓人，社区支书的做法体现的是敷衍应付的工作方式和盛气凌人的蛮横作风。能否将“微信群聊中称‘草包支书’”定义为公然侮辱，在这一关键问题上，毕节警方显然欠缺妥善考量，而对这一问题的回答也直接关系到后续跨市抓人、拘留等行为。

《工人日报》则在评论中指出，执法人员可以为了一个社区支书的近乎一面之词，不惜耗费警力、资金、时间等诸多成本，异地传唤、抓人，是公权力被滥用、私用；知法懂法的警察办案可以如此无视规定和程序，如此屁股坐歪到一方当事人那里，为其效犬马之劳，反问“如果是任女士被社区支书刘某骂‘草包’，任女士去报警，警察会如此上心、如此认真而高规格对待其诉求吗？”

人民日报在其微信公号发布的《一句“草包书记”引发“跨市铐走”，滥用权力迟早翻车》评论文章中指出，平心而论，把他人说成“草包”，言语上确有偏激，容易激化矛盾。然而，为此引致“捉拿归案”，显然是有些干部失态了、相关权力失重了。从警方通报中认为“传唤程序违法”，也可印证这一点。

文章认为，更何况，居民提出的质疑合情合理，也符合《民法典》中关于选聘和解聘物业公司决定权的相关规定。无论是社区管理还是行政处罚，凡事都要依法依规，倘若放任权力滥用，突破法治底线，迟早都要翻车。

《新华每日电讯》刊发的《骂社区书记“草包”值得跨市铐人？谨防公权力异化成私人“打手”》的评论文章指出，社会各界高度关注这一事件，从侧面反映了人们对公权私用、滥用的担心和深恶痛绝。人民警察是为人民办案的，是维护和保障社会公平正义的重要力量，不能沦为个别领导干部的私人打手。一旦被滥用、私用，免不了出现关系执法、选择性执法，偏离公正、法治的轨道，甚至导致警群关系紧张，公信力受损。

央视网评论员指出，如何对待群众的“骂声”，检验着领导干部的气量和作风，我们党就有许多正确对待群众“骂声”的故事被传为美谈。身为领导干部，当闻过则喜，知过不讳，改过不惮，多从自身找原因，本着有则改之、无则加勉的态度不断改进工作作风，提升工作能力，解决群众所急所盼，切实做到情为民所系、权为民所用、利为民所谋。

该评论认为，“草包支书”案再次给广大党员干部提了个醒：权力来源于人民，有权不可任性，“耍官威”一定会栽跟头。只有切实做到俯下身子、倾听民意，全心全意为人民服务，才能真正赢得百姓的口碑、得到人民的认可。

中央纪委国家监委前述评论文章也指出，从近期大连的“王主任”到济源“掌掴书记”，再到如今毕节“草包支书”，每一个事件都引发舆论广泛关注，这同时提醒着广大党员干部，用权莫任性，“官威”耍不得。只有敬畏人民，敬畏组织，敬畏纪法，依规依纪依法用权，才能赢得群众的尊重和理解。