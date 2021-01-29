世卫专家组今天与中国科学家会面

世界卫生组织冠病病毒溯源专家组今天（29日）与中国科学家会面。世卫提到，专家组计前往武汉的实验室、市场和医院。

专家组成员之一库普曼斯（Marion Koopmans）今天在推特上写道，他们今天与同事们进行面对面会谈，谈论访问计划，并认为在冗长的线上会议后，终于能与同事们面对面接触，是一件好事。

First face to face meeting with our colleagues. Correction: facemask to facemask given the medical restrictions. Discussing our visiting program. China teamleader prof Wannian joking about some technical glitches. Nice to see our colleagues after lengthy zoom meetings. — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) January 29, 2021

普曼斯也说到，中国小组组长梁万年就一些技术性问题开了一些玩笑。

据路透社报道，专家组预计将在中国多逗留两个星期。世卫今天（29日）凌晨也在推特宣布，冠病病毒溯源专家组将前往武汉病毒研究所、华南海鲜批发市场和位于武汉的中国疾病预防控制中心实验室，进行实地考察。

世卫在推文中提到，专家组将与前线人员（early responders）和一些首批冠病患者交谈。

中国国际电视台（CGTN）和央视新闻早前报道，本月中旬抵达中国武汉的世界卫生组织冠病病毒溯源专家组，在昨天结束14天隔离，下来将与中国专家开展实地调查工作。一名专家组成员提到，专家组在隔离期间一直与中国专家进行视频会议。

世卫在推特上说，专家组在隔离期间，每天通过线上与中国科学家举行会议，今天将先与中国科学家首次举行面对面会谈，之后在武汉和周边地区展开实地考察。