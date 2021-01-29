富时罗素暂停剔除多五家中国公司的计划

由于美国政府前天修改了针对某些中国军工企业的投资限制，指数供应商富时罗素暂停了或将多五家中国公司从关键股指中剔除的计划。

根据路透社报道，拜登政府在美国财政部网站上发表的一份声明中称，多数对”名称与中国共产党军工企业名称相近但不完全相同”的公司的投资，在5月27日之前是被允许的。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在周三发布的声明中称，已将1月28日的最后期限延长。

上述五家公司包括中国广核集团有限公司、中国核能电力股份有限公司、中国船舶重工集团有限公司、浪潮国际和中化国际。

富时罗素表示：“鉴于OFAC发布的声明，富时罗素目前不会根据”名称与中国共产党军工企业名称相近”规定，将任何相关公司从富时罗素指数中移除。”富时罗素补充称，将密切关注进一步发展。

富时罗素本月相继从富时中国50指数（FTSE China 50 Index）和富时中国A50指数（FTSE China A50 index）分别移除了中芯国际和海康威视，并从富时全球股票指数系列（FTSE Global Equity Index Series）以及富时全球纳入中国A股指数（FTSE Global China A Inclusion Indexes）中删除了中国联通、中芯国际和熊猫电子。

本月11日，富时罗素还从全球指数中剔除了中国移动、中国电信和中国联通香港三家电信商。