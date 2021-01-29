华府处理武汉返美人员方式被指增加冠病传染风险

美国监管机构发现，冠病疫情去年初在中国武汉爆发后，美国处理从武汉返美人员的方式，反而增加了冠病传染风险，并批评有美国政府机构尝试羞辱吹哨人。

据美国《华盛顿邮报》今天（29日）报道，政府文件显示，首批从武汉撤离的美国人一年前在抵达美国加州的一座军事基地时，迎接他们的美国卫生官员并没有防疫计划或接受病毒防控培训，甚至没被要求戴上口罩。

这些官员随后被告知在与返美人员见面脱掉防护装备，以免产生负面看法（bad optics）。这些官员之后乘搭飞机离开加州，前往其他目的地。

美国特别检察官克纳（Henry Kerner ）昨天在致函拜登的信件中提到，“最令人不安的发现”是，美国政府处理从武汉撤离的人员方式，“不仅增加了前来处理此事的（政府）人员传播与感染的风险，也增加了整个美国公众的感染风险”。

报道称，美国处理和隔离返美人员的方式，加上吹哨人对此投诉，促使美国卫生和公共服务部展开内部审查，美国特别检察官办公室也监督了一项调查。

克纳也在信件中批评美国卫生和公共服务部旗下的总法律顾问办公室“企图羞辱吹哨人”，例如发表长达九页的一份报告，反复强调吹哨人的说法不一致，并将报告分发美国国会议员。总法律顾问办公室由美国前总统特朗普任命的查罗（Robert Charrow）领导。