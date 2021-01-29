香港散户融资逾500亿美元疯抢快手IPO

为了抢进快手科技首次公开发行(IPO)股票，香港散户已经筹集了超过500亿美元融资，力抗全球股市在散户疯狂追捧后的拉回走势。

据路透社报道，线上视频网站快手预计将在香港筹资多达54亿美元，是当地逾一年以来最大的上市案，两名直接知情人士表示，预料周五上市价格将定在参考区间105-115港元的高端。

快手IPO周二开放散户认购当日，汇丰及中银香港的代表指出，当天股票融资贷款需求创下认购首日的纪录新高。

截至周四为止，这两家香港最大银行业者已经提供了至少3,500亿港元(451.4亿美元)融资贷款，规模较小券商的总体融资额则是至少有500亿港元(65亿美元)。

尽管一些亏损企业的股价大涨以及泡沫化估值已经引发人们对于资产泡沫的担忧，但香港散户仍在踊跃追逐首次公开发行(IPO)。

大水漫灌般的货币供应、超低或零利率以及COVID-19疫苗的推出，带动了一股“买入一切”的涨势，帮助全球股市的市值从去年3月低点狂增达33万亿美元。

“由于为快手IPO的贷款申请累计已经超过我们的1,500亿港元(193.5亿美元)最初配额，汇丰正在为这次IPO额外配置资金，”汇丰控股(HSBC)发言人表示。

快手将在IPO中向散户发售910万股，占总数的2.5%。按招股价区间的上限计算，散户配售部分价值为10.4亿港元(1.3414亿美元)。

快手发言人表示公司“欢迎所有投资人”，但不愿就具体细节和IPO定价事宜发表评论。消息人士要求不具名，因信息尚未公开。

根据保证金贷款需求估算，快手本次招股的散户部分可能至少达到385倍的超额认购。这与近期香港市场发股吸引大量散户买家的情况相一致。

本次IPO销售文件显示，根据香港有关规定的要求，散户部分的额度可能从2.5%增加至6%。

正式数据将在快手2月5日在港交所挂牌交易前公布。

金利丰证券研究部执行董事黄德几对路透表示，尽管近期股市较为波动，但这绝对是今年最热络的IPO。