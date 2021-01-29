中国去年高技术产业利用外资增11%

中国商务部副部长钱克明今天指出，中国利用外资逆势增长，去年全年实际利用外资9999.8亿元（人民币，下同，2063.59亿新元），增长6.2%，新设外资企业3.9万家，成为全球最大外资流入国。

根据澎湃新闻报道，钱克明在商务部举行的2020年商务工作及运行情况新闻发布会上表示，中国去年在外资使用上实现了引资总量、增长幅度，全球占比“三提升”，在总量不断增长的同时，引资结构不断优化。

值得注意的是，其中高技术产业利用外资2963亿元、增长了11.4%。研发设计、电子商务、信息服务分别增长78.8%、15.1%和11.6%，医药、航空航天设备、计算机及办公设备制造分别增14.1%、44.5%和60.6%。

同时，去年在中国的国际大项目加快落地。据商务部数据，中国新设或增资合同外资1亿美元以上大项目938个，数量增长12.5%，宝马、戴勒姆、西门子、丰田、LG、埃克森美寻、巴斯夫等一批龙头企业在华增资扩产。

商务部外贸方面负责人在发布会上表示，接下来，商务部将在市场准入、平台建设、投资环境优化等方面进一步做好利用外资工作。

针对严峻形势，商务部将用足用好合规政策工具，推动出台多批次政策措施，涉及外贸财税金融支持、出口产品转内销、重点外资项目服务、内外资公平待遇等，会同有关方面狠抓政策落地，促进外贸稳主体、拓市场，推进外资促增量、稳存量。

同时，全国版外资准入负面清单条目已经由40条缩减至33条，自贸试验区版也已由37条缩减至30条。商务部将落实好新版负面清单，进一步清理重大负面清单之外的限制措施，进一步扩大服务业对外开放。

在平台建设方面，商务部也将完善自贸试验区布局，落实海南自由贸易港建设总体方案，推动国家农业改革创新示范区的发展。进而在投资促进和保护两方面发力，发挥多双边投资促进机制的作用，指导各地开展产业链精准招商，落实投资办法，加大外交合法权利保护力度。

此外，中国还将培育跨境电商、市场采购、保税维修等外贸新业态新模式，建设国家进口贸易促进创新示范区。



商务部外资司司长宗长青在发布会上指出，中国成为外资流入第一国不意味着营商环境也排第一。在营商环境方面，中国与先进发达国家相比还有不少差距，要保持清醒头脑，办好自己的事。

具体来看，要在投资环境优化方面持续推进，深入推进外商投资法及其实施条例的落实，努力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，推动RCEP中欧投资协定落地生效，促进国际贸易投资自由化变化，营造良好外部环境。

