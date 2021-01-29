陈水扁亲信在美国开枪自尽

因卷入台湾前总统陈水扁家庭洗钱案而潜逃美国10多年、被视为陈水扁亲信的前新光医院副院长黄芳彦，在车内开枪自尽。

综合《联合报》和《世界日报》报道，美国加州橙县法医所验尸官办公室证实，74岁的黄芳彦是自杀身亡，死于枪伤。

黄芳彦的胞弟黄重彦昨晚（28日）说，独居的哥哥失踪三、四天，昨天上午被寻获陈尸在住家停车场自己车子内。

黄芳彦被视为台湾前第一家庭陈水扁与吴淑珍的亲信。陈水扁的妻子吴淑珍1985年出车祸送入台大医院开刀，黄芳彦是当时的麻醉医师，黄芳彦的妻子则是吴淑珍的复健治疗师。

黄芳彦1992年出任新光医院医疗副院长，并在陈水扁2000年当选总统后担任总统医疗团召集人。黄芳彦在沙斯（SARS）期间接任“国军松山医院”总指挥，多年来始终与陈水扁家庭关系亲密。

黄芳彦之后卷入多起案件，被台湾特侦组查办。拥有美国永久居留绿卡的黄芳彦2008年11月在特侦组约谈他之前秘密赴美，事后主动致电特侦组，提到他曾帮吴淑珍保管价值数亿元新台币的80多件珠宝。特侦组当时将黄芳彦列为洗钱案被告，因拘传未到，2009年以“特侦缉字第一号”通缉黄芳彦，2034年到期。

民进党2016年赢回执政权、蔡英文当选总统后，黄芳彦认为将会有新任的驻美代表，他将能光明正大搭机返台。不过，台湾检方当时提到，黄芳彦因持有美国居留证，检方才无法逮捕返台归案，但检方会依法拘捕侦办，不会因新旧政府交接而受到影响。