“草包书记”当事人拟提国家赔偿

贵州毕节“骂社区书记草包被拘三日”当事人任某证实，对她作出行政处罚的涉事派出所所长、分局副局长和毕节市公安局有关负责人已登门道歉。她还表示，已经在行政复议申请中提出了国家赔偿的要求。

综合澎湃新闻和上观新闻报道，一名自称是”草包书记”当事人的网民前天发声称，“昨天家里来了很多人， ( 涉事 ) 派出所所长和分局副局长和毕节市公安局的也来到了我家里，对我表示了道歉，同时给我送来了复议决定书。关于业委会挪用了数十万一事，也已经介入调查了，这么多人盯着，我想相关部门也会按照合法的调查程序去处理的。”

随后证实，该网民确系任某本人。昨日，当地派出所和公安局已经上门道歉，就她此前在行政复议申请里提出国家赔偿的问题，公安局也作了回应，并主动提出了精神损失赔偿。她说，按照当地的标准是300多元（人民币，下同，约60新元），另外还有一定的精神赔偿，应该总共不到1000元，但这很重要，因为这是她的权利。

同时，昨天派出所和局里的领导征求她意见，是否让涉事民警登门道歉，但她没同意，她说：“我不想看到他们。”

任女士表示，这个事情的影响超乎她的意料，她个人不想过多追究了，但是他们也需要给公众一个满意的答复。任女士说，她接受道歉，不过希望能公正处理。

根据此前报道，贵州毕节某小区居民任女士在小区业主群质疑，业委会不召开业主大会，擅自让新物业公司通过试用期行为，不满社区支书刘某的 “开不开业主大会，怎么开是业委会的事”的回应，骂了刘某“草包支书”。刘某随后报警，任女士被毕节市七星关区洪山派出所民警用手铐从贵阳铐到了毕节，并被行拘三日。

贵州省毕节市公安局周二（26日）晚发布警情通报称，经复议查明，任某在微信群侮辱他人的行为存在，七星关分局洪山派出所受案后多次通知任某到派出所配合处理，任某拒绝配合，七星关分局洪山派出所遂进行异地传唤。经审查，该传唤程序违法，依法撤销七星关分局对任某作出的行政处罚决定。

通报还提到，被骂的支书刘某某前夫赵某系该分局民警，对于是否存在办关系案、人情案等违法违纪问题，七星关区纪委监委已成立调查组介入调查。案件涉及派出所所长及办案民警已停职接受调查。