孟晚舟申请放宽保释条件被驳回

加拿大一位法官作出裁决，华为首席财务官孟晚舟白天不可在无保安跟随的情况下离家出门，并称这是必要条件，驳回了孟晚舟此前的要求，以确保她留在加拿大等待对美国的引渡请求举行听证。

根据彭博社报道，不列颠哥伦比亚省最高法院大法官厄尔克（William Ehrcke）昨天驳回了孟晚舟放宽保释条件的要求。

他在温哥华下达决定时说：“原来的保释令规定的条件是确保孟女士按要求出庭且不会逃离司法辖区的最低必要条件。”

因美国请求，这位48岁的中国高管于2018年12月在加拿大被捕，后来以1000万加元（850万新元）保释。

保释条件包括在脚踝佩戴GPS跟踪器，接受法院指定的私人保安公司24小时监视并支付费用，晚11点至早6点不得出门。白天，孟晚舟可以在保安陪同下出门，活动范围限制在温哥华周围约100平方英里的区域。

本月早些时候，孟晚舟请求法官放宽这些限制，以便她白天可以在没有保安跟随的情况下走动，理由是担心保安人员轮换可能导致感染冠病。她的丈夫刘晓棕作证说，孟晚舟曾患甲状腺癌，并有高血压，若感染冠病会更危险。

厄尔克驳回了这些担忧。“她有能力自我隔离，”法官说。“她不必离开住所。”他还说，虽然她必须亲自参加大多数引渡程序，但从她家到法院的短暂车程并不会带来“不可接受的健康风险”。

厄尔克承认，孟晚舟两年来一直遵守保释条件。但他也指出，负责监视孟晚舟的保安公司的首席运营官梅纳德（Doug Maynard）在证词中曾说，孟晚舟故意违反保释条件的风险并不大，但其他人可能试图把她从加拿大带走或伤害她。

梅纳德告诉法院说，曾有装着子弹的信件寄到孟晚舟家中——这促使中国方面要求立即放她回国——他的员工也曾报告被人监视，但不清楚是何人所为。