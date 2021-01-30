中国航空三巨头去年净亏或均超百亿人民币

中国航空业三大巨头--中国国航、南方航空和东方航空周五齐发去年度业绩预亏公告，受到冠病疫情对民航业造成了前所未有的严重冲击，三大航空公司净亏损或均超百亿元人民币，

根据路透社报道，国航在公告中表示，去年冠病疫情对全球民航业造成巨大冲击，中国民航客运运输市场需求萎缩，产投倒挂，国际航线投入降至极低水平，公司经营面临前所未有的困难和挑战，整体收入规模大幅下降。

国航称，疫情以来，航班调整规模大、范围广、频率高，且机组隔离、防疫等为公司带来一定成本增量。公司投资的航空运输企业也亏损严重。上半年公司归属于上市公司股东的净亏损为94.41亿元（人民币，下同，19.52亿新元），但下半年亏损额逐步收窄。

南航公告亦称，受疫情影响，旅客出行意愿大幅降低，全球航空业遭受严重冲击。去年公司全年运力（可利用座公里）和收入客公里同比分别下降37.59%和46.15%，其中国际航线运力投入下降80.63%，收入客公里下降84.88%，座公里收入水平亦大幅下滑。

“虽然公司上下全力以赴拓源增收、压降成本，但受疫情严重冲击，公司2020年度经营业绩仍受到重大不利影响。”东航在公告中亦指出。

根据中国民用航空局去年11月统计数据，截至当月，中国民航旅客运输量同比下降38.2%，国内航线和国际航线旅客运输量分别同比下降32.1%和86.1%。

