黄怒波辞去中国诗歌学会会长并退会

黄怒波在一封辞呈中提出辞去中国诗歌学会会长并退会。此前他曾被指控“非法当选”。

根据“中国诗歌学会”微信公众号，会长黄怒波昨天在辞呈中写道：“本人向中国诗歌学会第三届理事会提请辞去中国诗歌学会理事、常务理事、会长职务并退会。”

黄怒波在辞呈中表示：“因新、老法人交接时间不能确定，为避免发生网络、网站被不良分子盗用，出现违规违纪或政治事件，在这一期间，暂时休眠学会官网、官方微信公众号。新一届法人到任后，可申请激活继续使用。同时，对学会的财务账簿、凭证等相关财务资料进行了封存。留待民政部指定的相关会计师事务所进行法人离任审计时，再行拆封、审计。”

在安排完了辞职和退会后的工作事宜后，黄怒波还回顾了自己在中国诗歌学会的过往经历：“本人于1994年诗歌学会成立时任理事，2012年任常务理事、副会长，2015年12月担任会长至今。2020年11月，本人就已经声明，在下一届学会换届时，不再连任会长。在为诗歌学会服务的27年中，在感受到中国诗歌繁荣的同时，也感受到学会理事和广大诗人的信任和关照。在此，表示深深的谢意。”

中国诗歌学会是1994年由中国作家协会申报，经中宣部批准成立，在民政部登记注册的全国性国家一级社团，是全国性的学术团体，是诗人、诗歌理论家、诗歌编辑家、诗歌翻译家和诗学教育工作者自愿结合的社会团体，是非营利性的社会组织。

黄怒波，原名黄玉平，笔名骆英，1956年生于兰州，1995年创立中坤投资集团，旗下有地产和旅游两大核心业务。黄怒波一直以“企业家诗人”的形象在文坛亮相，笔名骆英的他还是北京大学诗歌研究中心研究员、中国新诗研究所副所长、同济大学兼职教授、中国作家协会会员，著有多部诗集和小说。

据中国诗歌学会官网消息：2015年12月9日，在专门人员监督下，学会对各常务理事寄回的选票进行开封验票，黄怒波同志高票当选本届会长。

不过，2017年黄怒波曾被举报“非法担任社团法定代表人、会长”。

微信公号“Btime此刻”2017年发消息称：2017年5月10日，中国诗歌万里行总策划祁人在博客中实名举报“黄怒波非法担任社团法定代表人、会长”，指出黄怒波是被最高人民法院列入失信被执行人的“老赖”，并擅自修改注册为中国诗歌学会法定代表人、会长。

黄怒波则回应称，自己接了一个烂摊子，触动了很多人的利益，招致他人不满。

中国诗歌学会官方网站上月6日发布《通告：前任副秘书长祁人涉嫌职务侵占已被立案》，称“祁人涉嫌职务侵占，12月2日，已被北京市公安局某分局经济犯罪侦查支队正式立为刑事案件”。

祁人随后发表声明回应称，“黄某以中国诗歌学会名义发布‘前任副秘书长祁人涉嫌职务侵占已被立案’纯属造谣污蔑，本人现在一切正常，此公告系黄某不择手段，为达阴险目的的造谣。”

