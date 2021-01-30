美国安顾问：做好准备让中国在新疆等问题上付出代价

美国总统拜登的国家安全顾问沙利文昨天表示，美国必须做好准备，让中国为其在新疆针对维吾尔族穆斯林的行动、在香港的镇压以及对台湾的威胁付出代价。

根据路透社报道，沙利文在美国和平研究所(United States Institute of Peace)的一次活动上说，华盛顿需要在这些问题上表达明确地和一致性地意见。

他说，美国需要“为中国在新疆和香港的所作所为，以及对台湾的好战和威胁，做好行动准备，令中国付出代价。”

沙利文没有详细说明华盛顿可能采取的措施，但他强调，中国问题是美国和欧洲盟友之间要解决的首要问题。

他还强调，有必要就中国滥用贸易和技术的问题与欧洲达成一致，共同应对，“我们并不是在每个问题上都有完全一致的观点……我认为，中国是我们需要联手应对的的首要问题，在保持完全一致方面还有工作需要做。”

上周上任的拜登政府已经表示，将保持前总统特朗普所奉行的强硬对华政策，但希望与中国在气候变化等政策重点问题上进行合作。

拜登政府国务卿布林肯持其前任蓬佩奥在最后一刻做出的决定，即中国在新疆犯下了种族灭绝罪行，这加大了美国对中国实施更多制裁的压力。特朗普政府也对北京压制香港民主的行为实施了制裁。

在中国加强台海地区的军事活动之际，拜登政府发表了一份支持台湾的强硬声明，强调美国对台湾的承诺“坚如磐石”。