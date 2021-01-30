萧美琴：任何对台在美国大选中选边站的臆测都与事实不符

台湾驻美代表萧美琴今天表示，美国不分党派挺台，她获邀参加拜登总统就职典礼，美国国务卿布林肯等官员近期对台谈话令人欣喜，都显示拜登执政后的台美关系有好的开始。她还强调，任何对台湾政府在（美国）选举过程中选边站的臆测都与事实完全不符。”

根据中央社报道，萧美琴说，双边贸易协定（BTA）具经济与战略重要性，拜登虽表明上任初期暂缓全面贸易协定谈判，但台湾“不能浪费任何准备时间”，以堆积木方式让双边经贸关系更具成效的动力存在，这将为台美后续贸易谈判打下基础。

萧美琴在台湾驻纽约办事处与费城智库外交政策研究所（FPRI）合办的视频研讨会上讨论陆美台关系、台美洽签BTA等议题。

被问到台湾为何比其他民主国家更挺前美国总统特朗普，萧美琴强调：“作为政府，我们从不在美国内政层面选边站，任何对我们政府在（美国）选举过程中选边站的臆测都与事实完全不符。”

她说，台湾情绪反映特朗普强硬对抗大陆的性格，香港与海外中国异议人士也都担心美国新政府如何面对北京。但她认为拜登政府展现延续性，令人安心，共同认知是当今中国与世局都和过去不同，竞争对立的领域增加，但也存在合作空间。

谈到台美关系，萧美琴说，美国国会信任台湾总统蔡英文平衡处理对外关系、近年国际局势变化、台湾民众团结抗疫并展现强化民主的决心，都为台美深化双边关系奠定基础。

萧美琴说：“我们有好的开始。我很荣幸获邀亲自参加拜登总统就职典礼，我们也听到（美国）国务卿布林肯、国防部长奥斯汀发表令人欣喜的美台关系谈话，这都展现双边关系重要性与力量。我们期待与新政府积极合作。”

布林肯1月稍早在联邦参议院听证会上说，拜登政府将延续美国长期对台承诺，他希望见到台湾在国际上扮演更大角色。奥斯汀表示，美国对台支持坚若磐石，他上任后会确保美方恪守承诺，支持台湾自我防卫能力。

