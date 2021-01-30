中国25省份公布今年经济增速目标均不低于6%

随着中国各地“两会”相继召开，各地政府设定的今年经济增速目标浮出水面。目前公布的至少25个省份其经济增长目标均不低于6%，其中湖北、海南设为10%以上，为全国最高。

根据澎湃新闻报道，截止昨天中国至少有25个省份公布了今年经济增长目标。今年多省份上调经济增速目标，除湖北、海南分别上调约2.5个百分点、3.5个百分点外，上调幅度较大的还有山西、天津、吉林、广西等。

中国银行研究院研究员梁婧认为，对比各地区的目标设定看，在低基数下各地区经济增速预期将有所调高，但考虑到疫情、外部环境变化、内部经济结构调整等因素，目标设定总体谨慎乐观。

“我国现在进行高质量发展，对于速度性的指标要有所弱化，要综合平衡质量、效益、速度、可持续性和安全等综合性指标。不过，速度依然是我们关注的焦点之一。”中国人民大学副校长刘元春近期表示，此前疫情令经济增速下滑，考虑到基数因素，叠加疫情超常态政策向常态化政策的转变，按照疫情前的增长趋势，中国今年各类宏观经济参数将全面反弹。

不过，国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良提醒，要注意“同比很好、环比不好”的现象。受2020年的低基数影响，中国今年经济会出现补偿性增长。他假设今年四个季度环比都为零增长，那么今年经济增长速度也会反弹到6%左右，也就是说6%这个速度是“躺着就能完成的”；

如果考虑到生产能力的上升，假定今年四个季度环比保持在1.4%左右的增长速度，则2021年经济会反弹到10%左右。

祝宝良称，要注意环比增长和同比增长之间的这一差距，也要考虑到今年经济发展的基数问题，以及去年采取的宏观调控政策的滞后效应。

根据25省份公布的2021年经济增长目标，所有省份今年经济增速预期均不低于6%。

其中，湖北、海南2021年经济增长目标均设定在10%以上，为全国最高。西藏将今年经济增长目标定为9%以上，云南设为8%以上，山西、安徽设为8%，江西、贵州设为8%左右。广西设为7.5%以上，福建设为7.5%左右，河南、湖南、宁夏为7%以上。

去年湖北经济增长目标为7.5%左右，今年上调为10%以上。今年湖北政府工作报告提出，今年要全力回归正常，不仅要把损失的部分补回来，还要力争把应有的增长追回来。

去年一季度，湖北GDP增速-39.2%，上半年、前三季度猛追到-19.3%、-10.4%。全年则恢复到上年同期95%，2020年，湖北省地区生产总值4.34万亿元（人民币，下同，0.9万亿新元），比上年下降5.0%。

海南省去年地区生产总值0.55万亿元，比上年增长3.5%。全省社会消费品零售总额1974.63亿元，比上年增长1.2%。离岛免税品和汽车是拉动社会消费品零售总额实现正增长的主要贡献力量。

海南将GDP增速目标从去年的6.5%左右提升到今年的10%以上。今年海南政府工作报告提出，“十四五”时期是海南自由贸易港建设的黄金机遇期和重要窗口期。

与去年相比，今年天津、山西、吉林、浙江、安徽、广西、宁夏、湖北、海南等多省份经济增速目标均有上调。除湖北、海南分别上调约2.5个百分点、3.5个百分点外，上调幅度较大的例如山西，山西从去年6.1%左右的增速目标上调为今年的8%，上调约1.9个百分点。