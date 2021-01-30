王思聪破产公司周边商品拍卖溢价达991%

上海破产法庭前天透露，王思聪旗下上海熊猫互娱文化有限公司破产清算一案中，近 9000件库存货品及其他资产通过网拍以3100万元（人民币，下同，641万新元）成交，溢价率高达 991%。

根据红星新闻报道，启信宝显示，成立于2015年的熊猫互娱，其注册资本为1.55亿。法定代表人为龙飞，实际控制人为王思聪。

去年6月，熊猫互娱曾在阿里拍卖上线了一批周边商品，包括帽子、拖鞋、帆布包、手机壳、充电宝等。虽然起拍价曾被网友调侃太贵了，但从最后的成交价来看，大量商品最终都远高于起拍价，有的商品甚至溢价百倍。

据阿里拍卖显示，上海熊猫互娱文化有限公司管理人去年10月14日至15日在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行公开拍卖活动。

拍卖标的为熊猫互娱名下的部分知识产权及剩余存货整体打包拍卖。分别为：222 项注册商标及部分商标申请权、11件美术作品、六项类似摄制电影方法创作作品、11项软件著作权、19个域名、硬盘及源代码、9000余件存货商品。起拍价约285万元。

最终，这笔拍卖有两人报名，15997次围观，成交价为3103.895万元，溢价率约 991%，但仍较3525万元的评估价低了400多万元。

竞买公告中还提到，存货部分为熊猫TV绝版周边，数量较多，需由买受人前往存货所在地北京朝阳区某仓库自行领取，所需的搬运费和运输费用由买受人承担，并在成交之日起10日内办理交割，逾期未领取货物的视为放弃所有权。

值得注意的是，熊猫互娱去年6月在阿里拍卖上线了一批商品，包括帽子、拖鞋、帆布包、手机壳、充电宝等，起拍价最低为51元。

具体标的主要为各种搭配销售的“福袋”，内含 T 恤衫、帆布袋、熊猫头拖鞋、马克杯、手机壳、抱枕、帽子、手机座、蓝牙自拍杆、背包、充电宝等物品。起拍价从 51 元到500元不等。标的物估值为8707 元。

据阿里拍卖显示，一些商品的最终成交价比起拍价高了十多倍。

甚至有商品被炒到上百倍，一款起拍价51元的礼盒最终成交价达到5217元。

熊猫互娱旗下主要运营有弹幕式视频直播网站熊猫直播。公开资料显示，熊猫直播App于2019年3月7日已在 App Store、Google Play 下架。熊猫直播隔天开始关闭服务器。熊猫直播官网当月30日发布公告，宣布熊猫直播正式关站。目前，熊猫互娱共有398项司法拍卖信息。