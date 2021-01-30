学者料北京下一步或人大释法反制BNO

中国港澳研究会理事、北京航空航天大学法学院副教授田飞龙认为，有关BNO的争端是英方先挑起，单方面改变BNO的性质，违反了中英联合声明，中方作出反制措施，是正当和合法的。就港人现可拥双重国籍问题，他估计，全国人大常委会或就港人国籍法“释法”，当中如港人透过BNO居留签证入籍英国，可能丧失香港永久居民资格、投票权和福利。

根据《星岛日报》报道，田飞龙接受有线电视访问时估计，中国外交部所指的进一步应对措施，可能是针对利用BNO入籍英国的港人身分和权利，可能由人大释法。

田飞龙说：“如果申请通过5+1的方式入籍英国，很可能导致香港永久居民资格、投票权、福利权利的丧失。进一步措施可能涉及到由全国人大常委会，对待香港实行单一国籍作出一个专门的人大释法，将国籍法的有关原则加以清晰化，这确实会改变掉，原来BNO持有人的有关身分和权利。”

田飞龙相信，单纯持有BNO而不使用或持有其他国籍的香港人，现有的身分和权利不受影响。按中英联合声明有关香港国籍问题所交换的备忘录上，列明1997年6月30日或之前在港出生的人士，可续用英国发出的BNO护照，但不赋予居留权。

另外，中国港澳研究会副会长刘兆佳亦预料北京会有后续动作，针对透过BNO而取得英国国籍人士推出有更严厉的措施。

他认为，中方将可要求港人申报有否透过BNO取得英国国籍，如有，可以取消其香港永久居民身分或非永久居民身分。他估计，中方不承认BNO，透过BNO取得的英国国籍也不会被承认，有关人士未来持英国护照进入大陆包括香港，可能会遇上阻碍，他又相信英国吸纳港人移民能力有限，料在新计划推行尾段时间将设严格关卡。

