河北通报多起伪造、使用虚假核酸报告案件

河北廊坊警方为强化安检查控，近日连续查处多起伪造、变造、使用虚假核酸报告案件。

综合《新京报》和廊坊公安官微消息，三河市公安局治安大队民警本月25日在执勤工作中发现，涉案人员汪某明知燕郊通勤人员首次进京、非通勤人员确须进京的须持72小时内核酸检测阴性证明，明知他人未做核酸检测的情况下，通过微信接收他人之前的核酸检测报告电子版，按照他人进京出省日期要求，先后变造、伪造多人的核酸检测电子版报告单。

另一涉案人员祖某明知前述规定的情况下，先后两次通过微信将过期的核酸检测报告电子版发送给汪某，让其按照自己的要求变造核酸检测报告单日期，不遵守进京出省疫情防控政策，企图持变造的核酸检测阴性证明进入北京。

上述二人对伪造使用虚假核酸检测报告的违法事实供认不讳，目前已被三河市公安局依法行政拘留。

此外，另一涉案人员冯某前天租用共享汽车由廊坊至北京，途径南尖塔检查站时，将事先在家涂改好的核酸检测回执单出示给检查站工作人员，企图使用变造后的阴性核酸检测回执单进入北京，被执勤人员当场查获。后南尖塔检查站将该案件移交至廊坊市开发区公安分局环区派出所。

冯某对将核酸检测回执单上原本的检测日期1月14和1月17日变造为1月24和1月27日的违法事实供认不讳，被处以行政拘留七日，核酸检测回执单已被收缴。

