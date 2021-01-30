济南将向无法返乡生活困难的农民工发放2千人民币

济南市民政局党组成员、副局长郜银成今天表示，对受疫情影响无法返乡、生活困难的农民工，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金2000元（人民币，下同，400新元）。

根据“齐鲁壹点”消息，郜银成在今天举行的济南市委市政府召开新闻发布会上指出，为确保留济过年无法返乡的外地人员基本生活，济南市民政局充分发挥社会救助兜底保障作用。除了上述措施，还包括对遭遇突发事件的困难家庭或个人，按照1000元以下的标准实行24小时内先行救助；对遭遇重大生活困难的，给予10000元以下的临时救助；对遭遇特殊生活困难通过临时救助无法解决的采取“一事一议”方式适当提高救助额度进行救助。

同时，进一步优化社会救助办理流程，缩短办理时限，对申请最低生活保障、特困人员救助供养的外地在济困难群众，符合条件的及时纳入社会救助保障范围，足额发放低保、特困供养等救助资金。

积极做好流浪乞讨人员救助工作，对地下通道、待拆迁房、桥梁涵洞等市区重点地域进行全天候巡查，173处流浪乞讨人员临时救助点实行开放24小时，配备足量棉衣、棉被和食品等救助物资，确保春节留济临时遇困人员救助及时到位。

同时，还鼓励引导社会力量参与心理疏导。重点针对外地留济过年群众，开展心理疏导和情绪支持服务，帮助其纾解因无法回家过年可能出现的心理问题。

会议还指出，要同步做好因家属不能返济的特殊群体巡访帮扶工作。按照“就近就便、分片包干、责任到人”原则，会同有关部门，帮助解决其生活困难。

