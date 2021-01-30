国际航协驻中国首席代表：去年是航空历史上最糟糕的一年

国际航空运输协会驻中国首席代表、北亚地区副总裁马涛近日受访时感叹，去年无疑是航空历史上最糟糕的一年，不过他对中国政府的疫情防控成果及所采取的针对航空业的系列减负措施表示赞赏。

根据澎湃新闻报道，此前，国际航协预计2020年净亏损1185亿美元（1574亿新元），2021年仍将亏损387亿美元。

马涛表示，世界各地已有多家航空公司破产或进入破产保护程序。如果航空公司无法及时获得财务援助，预计将会有更多的航空公司被压垮。而能够从这场危机当中存活和全身而退的航空公司，其规模也将会缩小。

马涛赞赏中国政府的疫情防控成果及所采取的针对航空业的系列减负措施，“2020年11月，中国国内客运量已接近疫情发生之前的水平，是全球表现最好的国内客运市场。较低的票价、旅客信心的迅速恢复以及对病毒的成功防控，推动了市场的复苏。”

目前，中国的国产民机研制已取得诸多进展。对此，马涛评价，国际航协乐见中国商飞通过国际合作，开发C919及C929客机，并取得积极的进展。“常态下，未来航空市场，特别是中国市场，对新机的需求量很大。”

在问及对目前中国已有多家民营航空公司转手他人，其中接盘方有一些是地方政府的现象有何看法时，马涛认为，目前有中国地方政府接盘航空公司，应有部分原因是出于维持本省或本地区航空连通性以及繁荣经济活动的目的。

他也说，“至于是否会成为趋势，则要看疫情持续的时间、旅客出行需求的复苏、市场竞争等综合因素。对于航空公司而言，无论大中小，也无论中外，都需要缩减成本，提高运营效率，以更灵活的方式应对旅客需求和市场竞争。”