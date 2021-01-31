胡昌升任黑龙江省政府党组书记

十九届中共中央候补委员、新任黑龙江省委副书记胡昌升已任黑龙江省政府党组书记。

据《北京日报》旗下“长安街知事”报道，30日晚的《黑龙江新闻联播》报道，当天上午，黑龙江省委副书记、省政府党组书记、省应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部总指挥胡昌升来到指挥部，主持召开省疫情防控指挥部会议，督导部署当前疫情防控工作。

此前，黑龙江省省长王文涛任省政府党组书记。他于去年11月转任商务部党组书记，12月获任商务部部长，同月辞去黑龙江省长职务。

胡昌升原为福建省委副书记、厦门市委书记。1月29日晚，《黑龙江新闻联播》发布消息，胡昌升任黑龙江省委委员、常委、副书记。

胡昌升出生于1963年12月，江西高安人，1986年从成都地质学院（现为成都理工大学）毕业后留校工作，2002年后历任四川省荥经县委书记，雅安市委常委、组织部长、汉源县委书记，遂宁市市长，甘孜州委副书记、州委书记等职。

胡昌升2015年6月首次跨省履新，出任青海省委常委、组织部部长。2017年7月，他再次跨省调职，接替转任福州市委书记的王宁，任福建省委常委、组织部部长，10月当选为十九届中央候补委员。2018年11月，时任福建省委常委、厦门市委书记裴金佳出任中央台办、国台办副主任。次年2月，胡昌升转任厦门市委书记。2020年9月，胡昌升出任福建省委副书记，继续兼任厦门市委书记，直至此次调整。