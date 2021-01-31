王清宪任安徽省政府党组书记

新任中共安徽省委副书记王清宪已出任安徽省政府党组书记。

据《北京日报》旗下“长安街知事”报道，30日晚的《安徽新闻联播》报道，当天下午，安徽省政协十二届四次会议在安徽大剧院闭幕。安徽省委副书记、省人民政府党组书记王清宪应邀出席闭幕会并在主席台就坐。

此前，安徽省长李国英任省政府党组书记。

王清宪原为山东省委常委、青岛市委书记。1月29日晚，安徽省委组织发布消息，王清宪任安徽省委委员、常委、副书记。

王清宪是资深媒体人，当过20多年记者，曾供职于人民日报，著有《经济述评：一种思维模式》《中国房改忧思录》等书籍。

王清宪是河北永年人，生于1963年7月，1983年从南开大学哲学系毕业，进入黑龙江日报做记者。1987年至1990年，他在中国社科院研究生院新闻系新闻业务专业攻读硕士学位，毕业后进入人民日报社经济部工作，先后任编辑、主任记者。1996年，王清宪出任中国改革报社副总编辑（副司级），2000年调任中国信息报社总编辑。

王清宪2004年离开媒体行业，赴山西工作，历任省政府副秘书长、省委宣传部常务副部长、省政府秘书长、晋城市市长、运城市市长、吕梁市委书记等职。2016年11月，他跻身山西省委常委，任宣传部长。2017年11月底，王清宪离晋入鲁，先后任山东省委常委、宣传部长、省委秘书长。2019年1月，他接替张江汀，任青岛市委书记。



