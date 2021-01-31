路透：华大基因与中国军方合作

路透社检视过的一批研究、专利申请和文件显示，全球最大的基因测序中心华大基因（BGI）与中国军方有合作，范围涵盖呼吸道病原体大规模检测乃至脑科学研究。

路透社于周六（1月30日）发出的一篇独家报道中指出，其检视的40多份中英文公开文件和研究论文显示，华大基因与中国解放军存在联系，包括与中国顶尖军事超级电脑专家的研究。

自冠病疫情暴发以来，华大基因在中国以外地区销售数以百万计的冠病测试盒，包括售往欧洲、澳大利亚及美国。华大基因在深圳股市的股票价格，在过去12个月翻了一倍。

但美国安全官员警告，美国实验室不应使用中国的冠病测试盒，主要是因为担心中国正在为自己的研究收集外国人的基因数据；华大基因已否认这项指控。

路透社也发现，华大基因参与了解放军为降低汉族人高原反应的研究项目。据报，这项研究将使在中国某些边境地区工作的解放军士兵受益。

美国智库新美国安全中心学者卡尼亚（Elsa Kania）向路透社说，中国军方在推动人脑科学、基因编辑和创建人工基因组等方面的研究，这些技术都可以用于制造未来的生化武器。她并指出，这类武器目前在技术上来说还不可行。

卡尼亚强调，华大基因与中国军方合作的模式，有理由让美国官员感到“关切”。

华大基因在回复路透社询问时称，该公司坚持国际标准，遵守中国有关科学开放、数据分享和基因研究的法律；与军方研究人员进行的合作，仅仅是为了学术目的。

华大基因在声明中说：“华大基因坚决拒绝接受任何有关该公司与解放军之间有关联的指控，特别是与我们的冠病测试盒有关的联系。”

另据美国之音报道，华大基因曾经提出要在华盛顿、纽约和加州等六个州建立和运行测试实验室，不过都被美国安全机构反对。

