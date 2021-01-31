海航旗下多家上市公司 相继公告披露影响

继中国海航集团周五（29日）发布声明称债权人申请法院对集团破产重整后，包括海航控股在内的数家海航系旗下上市公司，也相继发布公告确认该情况，并披露了子公司及相关公司也收到被重整的公告。

据路透社报道，其中海航控股公告称，债权人玉龙租赁申请对控股股东大新华航空进行重整，海南银行申请对海航集团进行重整；若大新华航空、海航集团重整申请被法院受理，大新华航空、海航集团将进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。

该公告并称，富来特货代已向法院提出对公司进行重整的申请，目前公司尚未收到法院裁定书，申请人的申请是否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

除海航控股外，海航基础、供销大集、海航投资、渤海租赁、海航科技、*ST海创及*ST东电等海航系旗下上市公司，均发布类似公告。

海航基础也公告称，若海航集团重整申请被海南省高院受理，基础控股、海航实业、海航集团将进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。

海航基础公告还指出，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整的事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。

同时，部分海航系公司同步披露了2020年业绩预告。海航控股表示，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-580亿元至-650亿元（人民币，约-116亿新元至-130亿新元）。

该公司表示，业绩预亏主要是由于本年度疫情影响导致公司经营大幅亏损；同时因海航集团等公司重要关联方被债权人申请重整，导致公司所持关联方的股权投资、应收关联方款项、金融资产及飞机资产等预计可能出现损失。

海航集团周五表示，收到海南高级法院通知书，主要内容为相关债权人因该集团不能清偿到期债务，申请法院对集团破产重整，海航将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作。

