中国央行：推动建设国家金融科技风险监控中心

中国人民银行（央行）在一项会议中指出，今年将深化监管科技应用，推动建设国家金融科技风险监控中心，构建风险联防联控体系。

据央行网站消息，央行金融科技委员会会议近日在北京召开。会议认为，央行坚持发展与监管两手抓，多措并举打开金融科技高质量发展新局面。建立金融科技发展评估体系，成功开展六部委10省市金融科技应用试点，推动金融科技三年发展规划有效落实。

同时，推出包容审慎、富有弹性的金融科技创新监管工具，发布系列标准规则，初步建成金融科技监管框架。规划数据架构体系，建设跨行业、跨机构数据交换管理平台。统筹布局金融科技基础设施，成立国家级金融科技认证中心、测评中心。

会议强调，2021年将以深化金融数据应用为基础，以强化金融科技监管、加快金融数字化转型为主线，以风险技防能力建设为保障，全面提升金融科技应用和管理水平。

会议提到，央行将出台新阶段金融科技发展规划，加快推动金融数字化转型，发挥“技术+数据”双轮驱动作用，助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。同时，健全金融科技监管基本规则和标准，推动金融领域科技伦理治理体系建设，强化金融科技创新活动的审慎监管。

此外，将出台金融业数据能力建设指引，组织开展金融数据综合应用试点；实施金融科技赋能乡村振兴示范工程，加快无障碍金融服务体系建设；深化监管科技应用，推动建设国家金融科技风险监控中心，构建风险联防联控体系。

会议最后指出，央行会充分发挥系统内外部力量，强化金融科技基础理论、重点领域及关键技术研究。