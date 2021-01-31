台湾医师：疫苗难抢 勿歧视大陆制造

针对台湾施打新冠疫苗进度问题，医师苏伟硕指出，台湾面临取得疫苗困难与牵涉区域代理权问题。他建议，只要大陆疫苗符合台湾安全法规，先不要采取歧视做法。

据中评社报道，新冠疫苗被视为改善疫情的关键，台湾目前尚未有明确的时间表。台湾面对是否要使用大陆疫苗的问题，以及疫苗可能被大国垄断的风险。

苏伟硕在接受中评社采访时指出，台湾在取得疫苗上的确有困难，可能会牵涉区域代理权问题，不一定能和原厂购买。若台湾只购买欧美疫苗，可能会遇到亚洲代理权握在中国大陆的公司手上，如果中国代理、中国制造、中资都不行的话，那疫苗选择性就会减少。所以先做原则性开放，可先避免欧美疫苗有代理权的问题。

苏伟硕认为，欧美等其他国家疫苗都会遇到大国垄断，购买四到五倍的储备量，台湾可能面临买不到的情况。因此他认为不如先开一个门，只要大陆疫苗符合台湾安全法规，先不要特别对大陆疫苗采取歧视做法，毕竟疫苗是卖方市场，有两家以上卖家，买家才可以利用卖家竞争关系，取得较好的市场条件，好处是不会限缩采购上的谈判。

苏伟硕表示，先把大陆疫苗发挥空间打开，再一视同仁和欧美疫苗拿去比较安全性、有效性、交货稳定速度是否符合需求，最后再来考虑价格，回归正常的市场机制，对台湾是比较有利的。

苏伟硕指出，要恢复经济和国际贸易，目前唯一办法就是打疫苗，越快普及达到七成总人口数施打疫苗，就会有全体免疫的效果，边境管制就能解除八到九成，所以接下来就是比赛那些国家先施打疫苗达标，再过两到三个月，境管就能恢复到与平常差不多状况。

苏伟硕指出，大陆疫苗从去年底和今年初开始施打，大概最慢二月底就可以看到初步效果，台湾若因为反中、抗中因素让防疫策略运用变得非常僵化，他个人持反对意见。他说，疫情无“国界”，政治干预越少越好，防疫不能有政治考量，台湾又是重要贸易体，要考虑台湾利益与国际贸易能否正常运作，站在更高位阶来考虑，不要用意识形态来对抗。