中国国家体育总局禁自封“大师”

中国国家体育总局武术运动管理中心和中国武术协会近日印发《清理整治武术乱象规范赛事活动管理办法》（简称《办法》），明确指出十类须重点清理整治的武术乱象，包括自封“大师”、“掌门”、“正宗”、“嫡传”等称号。

据中新社报道，《办法》内提到的武术乱象也包括随意自创门派、私下约架、恶意攻击、相互诋毁、歧视他人；以“拜师收徒”“贺寿庆典”“评比表彰”等为名收费敛财等。

此外，利用虚假广告、虚假宣传和恶意炒作等手段发表不当言论；通过武术赛事和活动从事赌博、诈骗、非法集资等行为以及利用武术活动场所或指使纵容他人从事封建迷信等非法活动的，同样被纳入重点清理整治的领域。

《办法》指出，一旦发现非法约架、恶意炒作、不规范比赛、伪大师假掌门招摇撞骗等违法行为，中国武术协会将及时报告、制止、处理，依法依规综合运用多种监管方式，对拒不整改的个人或者组织将及时主动联合多部门进行执法查处。

《办法》也透露，对于违规的个人和组织将进行约谈告诫、通报批评、取消行业相关资格、列入行业黑名单等处罚措施；对于同时具有两种或两种以上违规行为的、在一年内发生两次或两次以上同一性质的违规行为的予以从重处罚。

中国民间武术约架事件近年来频发，当中最为瞩目的是去年发生的马保国事件；自称是“浑元形意太极拳掌门人”的马保国，据报曾多次与业余搏击者约战，但都被击倒。

不过，他的讲话如“耗子尾汁”、“不讲武德”、“我大意了啊，没有闪”等深受众多中国网民，尤其是年轻人的追捧和引用。

不料人红是非多。去年11月27日，中国官媒人民日报客户端发表题为《马保国闹剧，该立刻收场了》的评论文章，指斥马保国的言行“哗众取宠、招摇撞骗，说到底是一场闹剧”。

文章称，对围绕马保国所发生的一系列闹剧，不是一笑了之那么简单。“马保国背后的人到底想干什么？明眼人都清楚，无非就是商业利益。推波助澜、炒作放大马保国的一些互联网平台为什么？无非是流量至上，背后还是利益。然而，无论平台还是资本，蹭热点、找卖点的前提，都是遵循公序良俗，是正确的价值观，否则就会沦为浅薄而拙劣的商业游戏。”

这篇评论对马保国来说不啻为当头一棒。11月28日，哔哩哔哩弹幕网发布公告，称自即日起将严格限制、审核、管理马保国相关视频内容。新浪微博11月29日也宣布，解散所有马保国相关粉丝群。



