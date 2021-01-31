世界最大“充电宝”年底投产 为北京冬奥会供保障

位于中国京北承德境内的丰宁抽水蓄能电站1号、10号机组发电机层混凝土浇筑完成。丰宁抽水蓄能电站是世界上最大的抽水蓄能电站，预计电站首台机组可在2021年12月底投产发电，为北京冬奥会提供电力保障。

据北京日报客户端报道，在疫情等因素影响下，丰宁抽水蓄能电站项目部对施工方案研讨后决定，电站1号机组发电机层混凝土率先浇筑完成，10号机组发电机层混凝土也在2020年12月31日完成浇筑。

项目负责人介绍，目前，电站1号、10号机组定子正在下线，同时正在安装GIS设备。接下来，项目部将进一步优化施工方案，在确保安全质量的前提下完成各项目标。预计首台机组可在今年12月底投产发电，为北京冬奥会提供电力保障。

丰宁抽水蓄能电站总装机360万千瓦，分两期开发，枢纽建筑物主要由上水库、下水库、一期、二期工程输水系统和地下厂房及开关站组成。其中二期工程装机6台60万千瓦抽水蓄能机组，包括四台定速机组和两台变速机组。

项目建成后，将在京津冀电网中担负调峰、调频、调相、储能、系统备用及黑启动任务，产生重要的经济、社会和环境效益。

据了解，抽水蓄能电站一般与火电、核电、风电等配合运行，具有调峰、填谷和承担旋转备用的作用，可减少火电机组开停机次数，节省额外燃料消耗，保障核电站平稳运行，延长核电机组运行寿命；提高系统对风电、太阳能发电等波动性电源的消纳能力，充分利用清洁可再生能源。

作为中国国家重点项目，丰宁抽水蓄能电站也有世界最大的“超级充电宝”之称，每年可消纳过剩电能88亿千瓦时，年发电量可达66.12亿千瓦时，每年可节约标准煤48.08万吨，减少碳排放120万吨，相当于造林24万多亩。