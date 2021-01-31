钟南山吁民众注射疫苗后仍需戴口罩

中国工程院院士、呼吸系统疾病专家钟南山表示，尽管民众注射了冠病疫苗，但仍需要戴口罩以降低感染风险。

据中国央视新闻客户端消息，钟南山今早出席一场活动应询时说，中国的冠病疫苗主要是全病毒灭活疫苗，且安全性非常好，对它的作用评估的话，一般注射第一剂以后就出现抗体了，“这个抗体大概也就是60%、70%”；第二剂注射完14天以后，它的抗体水平能够达到保护接近90%。

钟南山强调，疫苗打完起码两到三周以后才有抗体，在注射疫苗和产生抗体的间隙，仍有冠病感染风险。因此，他呼吁民众要注意个人防护，包括戴口罩等。

另据羊城晚报消息，钟南山也表示，目前的疫情形势是，中国国内的局部地区出现了疫情蔓延的情况；在国际上，疫情形势仍然居高不下，而且当前的天气在客观上不利于疫情防控。

他认为，以前的防控工作重点是在城市，但是从近期中国国内出现的感染情况来看，黑龙江、吉林、河北等地出现的感染案例主要是在农村和广大基层。

钟南山指出，由于基层群众和基层医务人员的疫情知识普及面相对比较薄弱，检测能力也比较薄弱。因此，从方便基层群众、有利益基层疫情防控的角度考虑，要在“科普、培训、检测”上做工作，通过科技的力量，利用先进的防控移动检测实验室等设备，“将灭火变成防火”。

