15岁女孩拒绝男子开房被砍六刀 膝盖几乎被砍断

在广西南宁市一家酒吧打工的15岁女孩小陈，因拒绝一位刚认识的年轻男子的非分要求，在宿舍被男子砍中六刀，背后的伤口深可见骨，左腿膝盖几乎被砍断。

据广西新闻频道微信公众号报道，小陈来自广西蒲庙镇，在南宁市一家名为音速的酒吧打工。据其透露，她1月25日在酒吧认识了一名男子，下班后一起吃了宵夜，但并没有留下对方联系方式，叫什么名字也并不清楚。当天她和朋友要回宿舍时，和该男子坐了同一辆出租车。本来是跟司机说要回宿舍，但是男子说要去宾馆。

小陈拒绝下车后，男子在车上殴打小陈。该男子看起来大概16、17岁。回到宿舍后，男子以登门道歉为由，通过小陈的朋友要到了她的住址。当天上午7点左右，对方上门后就拿刀对小陈一顿乱砍，之后的事情小陈就不记得了，一直昏迷到1月28日才苏醒。

经过医生诊断，小陈的头部、后背以及左腿膝盖处身中六刀，背后的伤口深可见骨，左腿膝盖几乎被砍断。虽然小陈已经在医院接受治疗，但医药费却让母亲犯了难，小陈的父亲早先年去世了，母亲靠打零工生活，去年8月刚做了一次手术，家里已经没有了积蓄。

小陈的母亲刘女士说，酒吧以事情不发生在上班时间为由拒绝了她的要求，不过事发后，酒吧组织了募捐，并结算了小陈的工资，凑了1万元给她们。

目前，南宁市公安局良庆分局大沙田派出所已经立案调查，刘女士希望警方能尽快破案，抓到施暴者，还女儿一个公道。