中国上海楼市调控动作不断，29日要求，将会严格管控个人住房贷款的发放，后续房贷将重点支持购买首套自住房的贷款需求，同时需要满足条件还包括房屋类型为中小户型、建筑结构已经封顶。

据中国经济网报道，上海一处高端楼盘的新房销售人员胡仕征说，他所在的项目已经达到建筑30%的高度，按照规定可以拿到预售证进行销售。但是新规实行后，购房者需要等到整个房屋的主体结构封顶之后才能办理按揭。

胡仕征说，对于开发商来讲，在封顶之前，它的回款率可能会降低，开发商可能会面临一定的资金压力。从购房者的角度来看，新规实行后，会对买新房首付款的资金来源进行审核，如果是通过房屋抵押或者其他来源的资金抵押，可能会影响到买第二套新房的资格。

上海购房者说，对于刚需，如果能够通过提高政策的门槛，来分流掉一部分投资买房的人的话，那对于普通购房者来说能够得到的房源肯定变充足了。

总体上看，预售制没有改变，房企可以继续卖期房，但购房者的还款周期和房企销售的回款进度会进一步放缓，开发商拿地力度也会受到一定影响。

上海某房产中介研究院资深分析师 杨雨蕾说，因为去年有很多土地的溢价率比较高，资金方面要求提高的话，开发商回笼资金的期限就会更长，也是会限制开发商拿地的积极性。