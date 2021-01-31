《人民日报》：民进党谋“独”挑衅伎俩不断

中国大陆官媒《人民日报》今天刊文称，台湾民进党谋“独”挑衅伎俩不断，肆意破坏两岸关系，危害台海和平稳定，并指这些谋“独”分裂行径严重损害中华民族根本利益和两岸同胞切身利益，“在民族大义和历史潮流面前注定失败”。

《人民日报》今天发表题为《一切谋“独”行径都注定失败》的文章指出，甘当反华势力棋子的民进党近来有点头疼，在美国大选中押错宝，开放“莱猪”（含莱克多巴胺的美国猪肉）又惹众怒。

文章形容，一直以来，民进党与蓬佩奥等美国上一届政府中的反华政客“如胶似漆”，竭力配合他们的反华行径，同时在台湾变本加厉炒作、煽动“仇中”情绪。

文章写道：“蓬佩奥在下台倒计时之际上演‘反中’闹剧，猛打‘台湾牌’，叫嚣‘取消美台交往限制’，民进党当局如获至宝、感恩戴德。押错宝后，民进党当局依然贼心不死，又使出种种招数企图固化与蓬佩奥之流合谋的台美勾连‘成果’。另一方面，民进党当局为抱美国大腿，不惜牺牲民众生命健康福祉，一意孤行开放“莱猪”进口，已然在岛内掀起强烈反对的民意海啸。”

“民进党当局‘倚美谋独’的美梦代价不菲，到头来还是竹篮打水一场空。”

文章对此指出，“倚美谋独”一枕黄粱，“以疫谋独”更是丧心病狂。冠病疫情发生后，民进党除了习惯性地大肆抹黑攻击大陆外，还不遗余力地借着世卫大会等话题进行政治“碰瓷”。

文章举例说，大陆近来启动重点人群疫苗接种，在自愿申请、知情同意前提下，不少台湾人基于健康考虑参与接种，并感谢大陆给予同等待遇，民进党却“吃不到葡萄说葡萄酸”，煞有介事地警告台胞“注意大陆疫苗风险”。“如此滑天下之大稽的政治操作，再次暴露其无视台湾民众健康福祉、刻意制造与大陆对抗的政治恶意。”

文章也写道，频频将黑手伸向香港是民进党的另一谋“独”伎俩。例如，香港警方近日依法拘捕反中乱港分子，民进党故伎重施，极尽污蔑抹黑之能事，借以在台湾兜售恐慌、煽动民粹，进一步暴露其叫嚣“援港”的虚伪、打“民主”招牌的伪善。

“民进党当局乱港谋‘独’的险恶用心已昭然若揭，不得人心、完全徒劳，他们若一意孤行越走越远，最终只会自食恶果。”

文章最后指出，民进党为一党之私机关算尽，种种谋“独”伎俩既不符合两岸关系走近走好的民心所向，也不符合两岸关系和平发展的大势所趋。不管是“倚美谋独”“以疫谋独”、乱港谋“独”，还是“修宪谋独”“以武谋独”，一切谋“独”分裂行径最终都是绝路一条，不可能得逞。

“那些大肆叫嚣、行径恶劣的‘台独’顽固分子，也必将受到人民的审判和历史的惩罚。”

