中国驻加拿大大使：盼华文媒体助力中加双边交流

华文媒体界长期以来关心、支持中加关系，希望他们继续发挥各自优势，积极为双边各领域交流合作牵线搭桥。

据中新社报道，丛培武于多伦多当地时间29日出席线上加拿大华文媒体座谈会时，作出上述表示。

丛培武说，中国和加拿大之间没有历史纠葛，也没有现实利害冲突。两国经济高度互补，同时有着巨大合作潜力。中加均坚定致力于维护多边主义和自由贸易，在支持联合国、应对气候变化等问题上有广泛的共同语言。新形势下，中加可以合作、能够合作的领域将更多。

他表示，去年也是中加建交50周年，加拿大不少地方举行了纪念活动，中加积极开展应对疫情合作，经贸、人文等领域交流续有发展。

丛培武接着指出，由于众所周知的原因，当前中加关系仍面临严重困难。他希望加拿大尽早作出正确决断，纠正错误，解决两国之间的突出问题，立即释放华为首席财务官孟晚舟并让她早日平安回到中国，为中加关系重回正轨创造条件。

因美国请求，48岁的孟晚舟2018年12月在加拿大被捕，后来以1000万加元（1040万新元）保释。保释条件包括在脚踝佩戴GPS跟踪器，接受法院指定的私人保安公司24小时监视并支付费用，晚上11时至早上6时不得出门。白天，孟晚舟可以在保安陪同下出门，活动范围限制在温哥华周围约100平方英里（259平方公里）的区域。

综合彭博社、路透社报道，本月早些时候，孟晚舟请求法官放宽这些限制，以便她白天可以在没有保安跟随的情况下走动，理由是担心保安人员轮换可能导致她感染冠病。她的丈夫刘晓棕作证说，孟晚舟曾患甲状腺癌，并有高血压，若感染冠病会更危险。

不过，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院大法官埃尔克周五（29日）驳回了这些要求，同时裁定孟晚舟白天不可在没有保安人员跟随的情况下离家出门，并称这是必要条件，以确保她留在加拿大等待美国引渡请求的听证。

