世卫专家组到武汉华南海鲜市场视察

（武汉/北京综合讯）世界卫生组织专家组今天（1月31日）继续进行冠病病毒溯源工作，前往与部分首批病例有关联的武汉华南海鲜批发市场考察。

综合路透社和法新社报道，处于关闭状态的华南海鲜市场昨天戒备森严，周围除了有蓝色铁皮墙之外，也出现了额外路障。

专家组在华南海鲜市场逗留大约一个小时便离开；在回应现场记者的提问时，专家组对获准进入华南海鲜市场感到满意，其中一名成员还向上竖起大拇指。

今天较早前，专家组也前往武汉白沙洲市场考察。当他们进入冷藏区时，冷藏区的播放机放出禁止展示进口冷链产品和禁止单独销售冷链产品的信息。

专家组成员之一达扎克（Peter Daszak）在推特上写道：“今天到访了非常重要的地点——首先是一座批发市场，刚才是华南海鲜市场。对我们联合团队了解从流行病学了解冠病，提供非常丰富信息且至关重要。”

中国与美国等几个国家曾在冠病疫情来源与信息透明度方面争论不休。中国《环球时报》英文版今天报道，不能排除病毒从冷链产品传到武汉，甚至是传到华南市场的可能性。

除了上述两座市场之外，专家组迄今还参观了湖北省中西医结合医院、金银潭医院以及一场武汉抗疫成就宣传展。按照中国公布的信息，武汉病毒研究所和武汉市疾控中心实验室也在世卫专家此次考察之列。

另据英国《每日电讯报》昨天报道，专家组相信此次病毒溯源工作将能缩小病毒如何出现的范围。达扎克在接受该报采访时乐观地认为，这次工作基本上在理解如何从动物传到人类方面“迈进一大步”。他也相信，专家组在此次行程之后，将可以在判断哪些假设更有分量方面，作出较为实质性的评论。

达扎克提到，看起来专家组可以进入他们想要参观的所有地点，并认为他们与中国科学家和医生的对话未受到审查或审核。

世卫专家组31日下午乘坐车辆抵达华南海鲜市场。（法新社）

世卫专家组在视察华南海鲜市场期间，有大批保安人员在外驻守。（路透社）