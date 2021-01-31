小米发布隔空充电技术

小米1月29日发布隔空充电技术，并率先在小米11上实现。

据中国新闻网报道，小米方面介绍，小米隔空充电技术核心在于空间定位和隔空能量传输，其隔空充电桩内置5个相位干涉天线，可以对手机进行毫秒级空间定位，精准探测手机位置。

据介绍，“144个天线构成的相位控制阵列，通过波束成形将毫米波定向发射给手机。目前小米隔空充电技术，已经实现了数米半径内，单设备5瓦远距离充电。”

在应用场景上，多设备也可以同时充电（每台设备均支持5瓦），甚至异物遮挡也不降低充电效率。“手机不论是揣在兜里还是拿在手上，都能实现自动隔空充电，让充电摆脱线材、充电底座的束缚，进入真•无线时代。”

记者注意到，小米隔空充电消息发布后，网友最关心的话题是：对人体有害吗？辐射会不会特别大？对于隔空充电的面世，通信行业专家项立刚接受采访时说，其实就是无线充电，而且更大的功率，肯定会有辐射。

专家说：“较远距离通过充电桩发射无线电波，在家庭的环境中，人暴露在无线电辐射中，要保证充电速度，一定得加大功率，很可能对身体有较大影响，这个疑虑不太容易消除。”至于是否会被隔壁邻居偷电，项立刚认为，不太可能，因为有墙，穿透肯定不行的。

针对隔空充电辐射和是否会被偷电等问题，记者联系了小米方面，对方回应称，因为目前还是预研阶段，细节不方便透露，“但是可以肯定的是，商用的时候肯定会是安全的。”

值得注意的是，三星也曾申请类似隔空充电的技术专利，但后续并没有发布相关产品；华为也正在研制类似的无线充电技术；美国一些公司，以及日本松下等企业，目前也有相关的无线充电研究项目。

在2020年4月1日，OPPO官方曾发布“愚人节”视频微博称OPPO Ace infinity搭载全球首发的FreeVOOC隔空充电技术，可在10米内实现5-10W的稳定充电功率。最后，OPPO表示，视频纯属虚构，但绝对可以有。

