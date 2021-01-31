港发展局长：中央援建临时医院的医疗仪器2月备妥

香港政府发展局局长黄伟纶指出，北京中央援建香港的临时医院于本月20日竣工移交；香港医院管理局目前正为医院配置医疗仪器和进行各项测试，预计2月准备好，为抗疫提供更好的装备。

据中新社报道，黄伟纶在政府博客中表示，该医院项目是港府去年7月向中央请求援建的医疗设施，工期紧凑，由设计、采购到运输、建造，过程充满挑战。一般医院需要三至四年才能建成，但该医院项目四个月便完成。

黄伟纶表示，“临时医院”其规模与现时一般医院没有分别，并按香港永久建筑的标准设计和建造，占地3万平方米，提供816张负气压病床。医院也设有一座医疗中心，内有药房和实验室，可提供核酸测试服务。

为了达到防疫抗疫的目的，医院的布局和病房的建造均经过严谨的设计，确保卫生安全达到最高水平。香港建筑署工程策划总监梁健德指出，医院的整体布局采取“医患分隔”，即是把六座大楼中央通道的位置，预留作输送清洁物资和医护人员的进出，而医疗废物则会沿外围通道送走，以减低感染风险。

黄伟纶说，连同去年10月初完成在亚博馆内增建的社区治疗设施，中央为香港应对冠病疫情共增加约1800张病床，大大加强香港医疗系统的抗疫能力，也充分发挥了广东、深圳与香港工程团队和员工的众志成城。

